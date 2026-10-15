Corponor mantiene alerta sobre fuentes hídricas en Norte de Santander

Cúcuta

Frente a la gran preocupación por el Fenómeno del Super Niño en el territorio nacional, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, confirmó que se mantiene la alerta naranja sobre las cuencas de los ríos Zulia y Pamplonita.

Aunque las recientes precipitaciones han dado un alivio temporal a los caudales del departamento, la autoridad ambiental advirtió que las medidas de contingencia se extenderán mientras el IDEAM no decrete la superación oficial de la variabilidad climática, que amenaza con intensificarse a principios del próximo año.

En diálogo con Caracol Radio en el marco de la Segunda Cumbre Internacional del Agua, la subdirectora de Recursos Naturales de Corponor, Sandra Milena Gómez Peñaranda, explicó la importancia de la tregua pluvial que vive la región.

“Afortunadamente las condiciones climáticas han mejorado con esta temporada de lluvias. Esto nos permite contener un poco esos impactos y llegar de una manera más tranquila y con los ecosistemas más resilientes a los meses de enero y febrero, donde esperamos los mayores efectos según los pronósticos”, señaló la funcionaria.

Ante este panorama, la corporación hace un llamado enfático a los ciudadanos para implementar acciones concretas de conservación desde los hogares, industrias y zonas rurales, recordando que el cuidado del agua no depende de grandes obras físicas, sino del conocimiento del territorio y del compromiso diario de los ciudadanos.

“Toda acción cuenta, por pequeña que sea, lo primero que tenemos que hacer es conocer de dónde viene el agua y qué pasa si hacemos un mal uso de ella para generar lineamientos desde la casa con el ahorro y el uso eficiente del recurso” explicó la subgerente.

Asimismo, Goméz resaltó la urgencia de “un repensar de todo lo que hacemos” para reestructurar la relación con el recurso hídrico en las comunidades campesinas de la alta montaña, mediante esquemas de sostenibilidad financiera e incentivos ambientales.

Con el objetivo de ampliar el mensaje preventivo, Corponor también anunció el acompañamiento técnico y pedagógico de su programa de educación ambiental a colegios, instituciones y Juntas de Acción Comunal en toda la jurisdicción.

Con esto la entidad buscará articular esfuerzos con las administraciones municipales para consolidar brigadas de concienciación sobre el uso racional del agua, apoyándose en las redes comunitarias para evitar el desperdicio durante los períodos de mayor sequía.