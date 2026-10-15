Avanza el desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100

Aprovechando la disminución de las lluvias durante la noche, el IDU avanzó en el desmonte del puente de la carrera Séptima con calle 100. En las últimas horas se logró el desmonte de las cinco vigas que componían el tablero del costado oriental del antiguo puente. Cada sección desmontada pesa 35 toneladas y mide 19 metros, aproximadamente.

“Tenemos la instrucción de que le hiciéramos seguimiento y les contáramos todo el proceso y acá estamos acompañando al equipo que no ha parado de trabajar durante todas estas noches. Un agradecimiento muy especial para ellos”, dijo Orlando Molano, director del IDU.

Estas actividades hacen parte de la construcción de un nuevo y mejorado puente en el Corredor Carrera Séptima, que pasará de 2 a 4 carriles, y que además permitirá una nueva conexión entre la troncal de la av. 68 y el Corredor Carrera Séptima, ya que en el sector se construirán también, tres pasos vehiculares deprimidos, sentido norte-sur, norte-occidente y occidente-sur.