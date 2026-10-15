MinEducación oficializa movida en el Viceministerio de Básica y Media: ¿quién es Álvaro Cifuentes?

El Ministerio de Educación tiene nuevo viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media. El Gobierno oficializó el nombramiento de Álvaro José Cifuentes Ramírez mediante el Decreto 1530 del 14 de octubre de 2026, que también acepta la renuncia de Gledy María Foliaco Rebolledo.

Según lo indicado en el Decreto, Foliaco presentó su renuncia el 23 de septiembre, después de haber sido nombrada mediante el Decreto 1183 del 11 de agosto.

Cabe decir que el decreto no especifica las razones de la salida de la funcionaria ni anuncia cambios en las políticas educativas, ni fuera de el, pues tampoco se conoce la razón pública de su salida. La decisión formaliza el relevo que estaba en el sonagero a inicio de mes en una de las dependencias encargadas de orientar la educación escolar en el país.

¿Quién es Álvaro José Cifuentes Ramírez?

Cifuentes cuenta con experiencia en dirección de instituciones educativas y formación académica en áreas jurídicas y de gobierno. Antes de su llegada al Ministerio, se desempeñaba como rector del Colegio Aspaen Gimnasio Los Alcázares, ubicado en Sabaneta, Antioquia.

También es abogado de la Universidad de La Sabana, con intensificación en Derecho Político, y especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. También cuenta con formación de maestría y doctorado en Gobierno y Cultura de las Organizaciones de la Universidad de Navarra, en España.

En su trayectoria figuran la presidencia del Instituto Latinoamericano de Liderazgo y la dirección del Consorcio por la Infancia y la Juventud en Antioquia, organización que presidió entre 2023 y 2026. Además, ha trabajado como docente de Ciencias Sociales y participado en procesos de mentoría educativa para adolescentes y formación de familias.

En el ámbito académico, es autor del libro Derecho Educativo. Disciplina jurídica y garantía de la libertad para educar, publicado en 2017.

¿Qué implica el cambio?

El Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media participa en la formulación y orientación de políticas para estos niveles educativos, así como en el acompañamiento a las entidades territoriales responsables de prestar el servicio.

Pues desde esta dependencia se abordan asuntos relacionados con la cobertura, la calidad, la permanencia de los estudiantes y el fortalecimiento de la gestión educativa territorial.