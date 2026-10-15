Prohíben parrillero hombre en moto por aumento de los sicariatos en El Espinal, Tolima

Ibagué

La escalada de violencia y los reiterados sicariatos cometidos en lo corrido de este año obligaron a la Alcaldía de El Espinal a decretar la prohibición del parrillero hombre en motocicleta durante todos los días de la semana.

La medida será permanente, aplicará las 24 horas del día, de lunes a domingo, y cobijará únicamente a los acompañantes hombres mayores de 14 años. La restricción se venía aplicando solo en horario nocturno, pero ahora se decidió ampliarla luego de que se presentaran tres sicariatos en un periodo de 72 horas, en los que fallecieron tres personas.

“Los últimos hechos de violencia obligaron a las autoridades a tomar esta decisión para proteger a la población. Ahora la restricción estará vigente las 24 horas, de domingo a domingo, y empezará a regir desde el próximo lunes 19 de octubre a las 6:00 a. m.”, indicó el secretario de Gobierno de El Espinal, Carlos Barrero.

La Policía Nacional, el Ejército y la Dirección de Movilidad realizarán controles de tránsito y movilidad para exigir el cumplimiento del decreto, que será expedido en las próximas horas.

“Hay que aclarar que dentro del decreto habrá excepciones para no afectar a personas de bien que ejerzan actividades propias de su trabajo, como el personal médico, docentes, estudiantes, domiciliarios y personas que laboran en el campo, entre otros”, agregó.

El funcionario señaló que la medida pretende controlar y verificar los antecedentes de las personas que se movilizan en motocicleta e identificar a quienes estarían ocasionando los sicariatos en el municipio.

“Este acto administrativo tendrá vigencia hasta el próximo 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, la medida será evaluada durante 60 días para verificar su eficacia y su posible permanencia por más tiempo”, aclaró.

Finalmente, no descartó que se implementen más medidas restrictivas de este tipo para intentar disminuir los índices de inseguridad y violencia en El Espinal.