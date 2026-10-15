No permitiremos que la vandalización ponga en riesgo a Ibagué: Johana Aranda al anunciar 4 capturas

Ibagué

La alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, lamentó los hechos de vandalismo que se registraron en la tarde de este miércoles 14 de octubre en la Plaza Murillo Toro cuando finalizaba la movilización de sectores de oposición al gobierno del presidente, Abelardo de la Espriella.

“Tenemos que entender que había un puesto de mando unificado desde donde se confirmó que algunas personas tenían en su poder armas cortopunzantes entre las que estaban machetes con los que afectaban la infraestructura, se procede a dar cumplimiento al nuevo decreto”, dijo la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

La mandataria local confirmó que en medio de las confrontaciones entre la UNDMO de la Policía Metropolitana de Ibagué y algunos de los manifestantes, se registró la detención de cuatro personas, dos de ellas fueron trasladadas a la sede de la Fiscalía Seccional Tolima para su judicialización, mientras las otras dos fueron trasladados a estaciones de Policía para adelantar su identificación.

Según Aranda, la intervención de las autoridades se produjo luego de verificar que existía una vandalización del busto de Manuel Murillo Toro, “Se activó el código que trae el nuevo decreto, lo que debemos entender es que este decreto tiene un camino para que en ninguna de las ciudades se permita actividades de vandalización, protestas que se salgan de las manos y que pongan en riesgo la ciudad”.

Además, a los manifestantes se les habrían encontrados radios de comunicación y otros elementos que ponían en riesgo la seguridad de la ciudadanía por lo que se ordenó la intervención.

“Viene mano dura porque no vamos a permitir la vandalización y situaciones que pongan en riesgo a los ciudadanos”, puntualizó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda a explicar el uso de la UNDMO en medio de las manifestaciones.