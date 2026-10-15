Ibagué estrenó decreto que modificó el protocolo para la actuación de la Policía en protestas

Ibagué

La movilización de la oposición en Ibagué realizada en la jornada del 14 de octubre terminó en disturbios que dejaron cuatro personas detenidas en medio de la intervención de la UNDMO de la Policía Metropolitana.

Precisamente, en la capital del Tolima se estrenó el decreto 1525 que modificó el protocolo para la regulación de la intervención de la fuerza pública en medio de protestas como las que ocurrieron ayer en el país.

“Se activó el código que trae el nuevo decreto, lo que debemos entender es que este decreto tiene un camino para que en ninguna de las ciudades se permita actividades de vandalización, protestas que se salgan de las manos y que pongan en riesgo la ciudad”, resaltó la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

En el caso de la ciudad, las autoridades argumentaron la intervención de la UNDMO por los daños que se estarían presentando a la infraestructura pública, entre ellos al busto del expresidente Manuel Murillo Toro ubicado en la Plaza que lleva el mismo nombre ubicada al frente de la sede de la Gobernación del Tolima, además del uso aparente de armas cortopunzantes por parte de algunos manifestantes.

En medio de la intervención del UNDMO, fueron usadas bombas de aturdimiento y gases lacrimógenos para retirar a los manifestantes del centro de la ciudad, situación que terminó en un enfrentamiento entre uniformados de la Policía y algunos manifestantes.

Según la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, basados en el decreto 1525 no se permitirá que actos de vandalismo que atenten contra la seguridad de los ciudadanos en la capital del Tolima.

Por otra parte, consultamos al abogado penalista, Antonio París, quien manifestó que el decreto 1525 del 13 de octubre de 2026 se estrenó en la ciudad “Con este se modificó el 003 del 2021 que fue expedido por el expresidente, Iván Duque, por lo ocurrido en medio del estallido social para evitar los excesos de la fuerza pública. El decreto fue objeto de demanda, mientras no exista un fallo de la justicia los actos de ayer están avalados por la ley”.

Igualmente, sostuvo que la demanda interpuesta tiene vocación de éxito debido a que existen antecedentes en el que un decreto busca reglamentar un derecho fundamental como es el de la protesta la competencia es del Congreso.

Una estudiante fue capturada en medio de la intervención de la UNDMO

Entre los cuatro capturados está una joven estudiante de comunicación social y periodismo identificada como Paula Andrea Tafur quien fue detenida por al parecer tumbar una motocicleta de las autoridades en medio de las protestas, situación que ha sido rechazada por parte de sectores sociales.

Se espera que por lo menos dos de los cuatro capturados sean judicializados, mientras que sectores de oposición anuncian que harán un plantón frente al Palacio de Justicia de Ibagué en apoyo a las personas detenidas.