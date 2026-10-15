Jornada de vacunación gratuita en Girón, Santander: conozca los puntos y horarios de atención

Foto de referencia de la jornada de vacunación

La Secretaría Local de Salud de Girón se unirá a las jornadas de intensificación de la vacunación programadas en Santander, con actividades que se desarrollarán durante dos días para que la comunidad pueda iniciar, completar o actualizar sus esquemas de inmunización.

Vacunación nocturna

Se dará el viernes 16 de octubre en los puntos:

La Clínica Girón desde las 4:00 p.m a 7:00 p.m

desde las 4:00 p.m a 7:00 p.m La sede Malecón de FOSCAL: 7:30 a.m a 6:30 p.m

Día central de vacunación

Se realizará el sábado 17 de octubre en los puntos:

Clínica Girón - Extramurales:

- Extramurales: Sectores de Convivir, la Esmeralda y Balcones de Provenza: desde las 8:00 a.m a 12:00 del mediodía.

desde las 8:00 a.m a 12:00 del mediodía. Atención en la IPS Virrey Solís: 7:20 a.m a 3:30 p.m

7:20 a.m a 3:30 p.m Foscal- Sede Malecón: 7:30 a.m a 6:30 p.m

Yosmary Acevedo Gómez, profesional universitaria del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Secretaría de Girón, explicó “Durante estas jornadas estarán disponibles vacunas para diferentes grupos de la población, incluidas las que protegen contra la poliomielitis, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, rubéola, rotavirus, influenza y el virus del papiloma humano (VPH)”

¿Cuáles documentos se deberán presentar para la jornada de vacunación durante los dos días?

Tarjeta de Identidad para los menores de edad

Cédula para los mayores de edad

Carnet de vacunación

La Administración municipal estima que durante las jornadas podrían aplicarse más de 200 dosis, aunque la cifra dependerá de la asistencia de la comunidad y de la población que requiera completar sus esquemas.

La vacunación será gratuita y está disponible sin importar si la persona pertenece al régimen contributivo o subsidiado del sistema de salud.