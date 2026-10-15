Lucas Murillo se convirtió en bombero por un día tras superar una cirugía de corazón en Santander

Lucas Murillo se puso un uniforme de bombero luego de superar una cirugía cardíaca de alto riesgo en Santander. El menor, que pasó más de tres semanas hospitalizado, vivió este momento durante una visita de los Bomberos Voluntarios de Floridablanca.

Lucas recibió un traje y un casco con los que fue nombrado simbólicamente bombero. La entrega se realizó como un reconocimiento a lo que ha enfrentado durante su tratamiento médico.

“Hoy queremos hacer entrega simbólicamente del trajecito de bomberos porque eres un héroe”, le dijo Carlos Julio Portilla, sargento de operaciones, durante el encuentro.

Durante el encuentro, los bomberos le dijeron a Lucas que ya había cumplido una misión al superar su cirugía de corazón. También le hablaron de una nueva: salvar corazones, una idea que el propio niño había mencionado.

Lucas fue operado el pasado 21 de septiembre en el Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta. Los médicos le practicaron una cirugía de Fontan que duró cerca de ocho horas y que permitió continuar su tratamiento sin recurrir por ahora a un trasplante de corazón.

Su alta médica estaba programada para ayer, miércoles 14 de octubre. Después de salir del hospital, deberá permanecer unas semanas en Bucaramanga para controles y exámenes médicos que hacen seguimiento a su recuperación.