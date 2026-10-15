¿Dónde está la plata para reconstrucción tras el terremoto?: congresistas denuncian que “no la hay”

El representante Durguez Espinosa, del Centro Democrático y del departamento de Risaralda también denunció un “mico” en el Presupuesto para 2027, según el cual se estaría mezclando la plata para la atención de los damnificados del terremoto con dineros para la atención del orden público y defensa.