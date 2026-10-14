Trasladan estudiantes de Teruel por riesgo de posibles ataques a la Policía

Neiva

Los estudiantes de la sede principal de la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero, en Teruel, serán trasladados temporalmente a la sede Jaime Losada Perdomo, debido a los riesgos de orden público en la zona, donde el plantel educativo está ubicado junto a la estación de Policía.

La medida responde a las amenazas advertidas por la Alerta Temprana 016 de 2026 y a la posibilidad de un ataque contra la instalación policial. La decisión quedó establecida en la Directiva N.º 03 de la Secretaría de Educación del Huila, tras un Consejo de Seguridad.

El secretario de Educación departamental, Edgar Martín Lara, aseguró que la prioridad es evitar que estudiantes y docentes queden expuestos ante una eventual acción violenta. “Nuestro compromiso es proteger la vida sin interrumpir el derecho a la educación”, afirmó.

Mientras se mantenga la medida preventiva, se contemplan alternativas para garantizar la continuidad de las clases, así como el acompañamiento psicosocial y la prestación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

El traslado será temporal, mientras las autoridades evalúan las condiciones de seguridad y coordinan las acciones necesarias para proteger a la comunidad educativa. También se mantienen espacios de diálogo con padres de familia y directivos docentes para revisar posibles alternativas.