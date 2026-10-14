UNDMO intervino para despejar la movilización de la oposición en Ibagué

Ibagué

En la tarde de este miércoles 14 de octubre se han presentado disturbios en el centro de Ibagué, luego de que la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) de la Policía Nacional interviniera al finalizar la movilización de la oposición.

Sobre las 2:20 de la tarde todavía permanecían decenas de manifestantes en el parque Manuel Murillo Toro de Ibagué, tras la marcha que se cumplió por la carrera Quinta. Hasta el parque llegaron efectivos de la UNDMO y otras unidades de la Policía para hacer presencia y rodearon a los manifestantes.

Durante varios minutos, los uniformados y manifestantes permanecieron cara a cara, hasta que la tensión escaló a una confrontación. En determinado momento se escucharon lo que serían bombas aturdidoras. Además, fueron lanzados gases lacrimógenos para despejar a la multitud.

Esto ha provocado confrontaciones físicas y verbales en el centro de la ciudad durante la tarde de este miércoles. Los manifestantes, según testimonios conocidos en redes sociales, denuncian retenciones arbitrarias y ataques de la fuerza pública, mientras se espera un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el procedimiento policial.

Ibagué se convierte así en la primera ciudad del país en reportar disturbios durante esta primera jornada de protestas convocada por la oposición contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.