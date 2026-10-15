Colegio Bilbao estrena sede en Suba: tendrá 240 cupos para niños de primera infancia

Bogotá estrenó una nueva sede educativa para la primera infancia en la localidad de Suba. El alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, y la secretaria de Educación, Julia Rubiano, entregaron las instalaciones del colegio Bilbao, ubicado en el sector de Fontanar del Río, que tendrá capacidad para atender a 240 niñas y niños entre los 3 y 5 años.

“Hoy entregamos el colegio Bilbao para la primera infancia, en el sector de Fontanar del Río, tiene 240 cupos, infraestructura y dotación de primer nivel; además paneles solares y aprovechamiento de aguas lluvias. Padres de familia de este sector de Suba, ya está listo el colegio para que inscriban a sus niños”, aseguró el mandatario.

¿Cómo es la nueva sede educativa?

La construcción y dotación del colegio tuvo una inversión de $16.363 millones. Cuenta con 12 aulas, comedor escolar, cocina equipada y espacios diseñados para el juego, la exploración y el aprendizaje.

Además, incorpora paneles solares y sistemas de aprovechamiento de aguas lluvias como parte de sus criterios de sostenibilidad.

La propuesta pedagógica busca fortalecer el desarrollo infantil mediante actividades relacionadas con el arte, la literatura, el juego y la exploración del entorno.

“Estamos mostrando lo que significa nuestra apuesta por una educación inicial de calidad: una infraestructura diseñada para la primera infancia, una atención integral que favorece el bienestar de las niñas y los niños y, sobre todo, maestras que planean experiencias pedagógicas con intención y acompañan sus aprendizajes y desarrollos”, señaló la secretaria de Educación, Julia Rubiano.

¿Cómo matricular a los niños?

La Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital de Integración Social ofrecen atención gratuita para niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años, a través de colegios y jardines distritales.

Las familias pueden consultar las opciones disponibles y los canales de acceso en la página web https://delamanocontigo.gov.co. Las matrículas están habilitadas durante todo el año, según la disponibilidad de cupos.

Con esta entrega, el Distrito amplía la infraestructura destinada a la educación inicial, una etapa clave para el desarrollo y el aprendizaje de niñas y niños.