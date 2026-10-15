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15 oct 2026 Actualizado 13:33

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¿Decreto para regular protesta social se aplicó legítimamente en Ibagué? Debate en 6AM W

El secretario de Gobierno de la ciudad y el concejal, John Jairo Rojas, y el concejal Andrés Zambrano hablaron sobre la jornada de protestas en Caracol Radio.

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