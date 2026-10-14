Encapuchados protagonizan disturbios en el centro de Popayán

El centro histórico de Popayán fue escenario de disturbios protagonizados por un grupo de encapuchados, quienes se enfrentaron con la Fuerza Pública y afectaron las fachadas de edificios institucionales y otros muros de la ciudad.

Durante los incidentes, los manifestantes lanzaron explosivos improvisados contra los uniformados, mientras unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervinieron con apoyo de dos tanquetas y utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a quienes participaban en los disturbios.

Las fachadas de la Gobernación del Cauca y la Alcaldía de Popayán resultaron afectadas por pintadas y manchas de pintura. Otros muros blancos del centro histórico también presentaron grafitis.

Los hechos se registraron varias horas después de las movilizaciones realizadas durante la mañana. Algunos participantes de esa jornada se pronunciaron para aclarar que no tenían relación con la manifestación posterior ni con los disturbios registrados en el centro de la capital caucana.