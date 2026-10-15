Estos son los rangos jerárquicos en la Policía Nacional: Niveles directivos explicados

La Policía Nacional es una de las instituciones más importantes de la fuerza pública en Colombia, pues garantiza el orden público y atiende emergencias en las ciudades y municipios a lo largo del territorio.

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Como pasa en otras instituciones como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, su composición interna tiene varios niveles jerárquicos.

¿Cuáles son los rangos de jerarquía en la Policía Nacional?

NIVEL DIRECTIVO

El nivel directivo en la Policía lo componen los oficiales que se dedican al mando estratégico y operativo.

Oficiales generales:

General : cargo más alto (cuatro soles)

: cargo más alto (cuatro soles) Mayor general (tres soles): segundo en la jerarquía, pero con alto nivel estratégico.

(tres soles): segundo en la jerarquía, pero con alto nivel estratégico. Brigadier general (dos soles): se encarga de la dirección en regiones y áreas metropolitanas.

Oficiales superiores:

Coronel : comanda departamentos o unidades de la institución.

: comanda departamentos o unidades de la institución. Teniente coronel : subcomandante y líder de unidades.

: subcomandante y líder de unidades. Mayor: es quien coordina operativos de alto nivel.

Oficiales subalternos:

Capitán : es el comandante de estaciones o compañías de Policía.

: es el comandante de estaciones o compañías de Policía. Teniente : dirige secciones o subestaciones.

: dirige secciones o subestaciones. Subteniente: es el grado inicial en la trayectoria como oficial.

Oficiales en formación

Alférez

Cadete

NIVEL EJECUTIVO

En este está el personal encargado de la ejecución directa, la supervisión de unidades y liderazgo en el campo.

Mandos ejecutivos

Comisario

Subcomisario

Intendente jefe

Intendente

Subintendente

Base de la Policía

Patrullero: quienes los componen auxiliares y bachilleres que prestan el servicio militar.

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¿Cuáles son las funciones de la Policía Nacional?

Proteger los derechos de los colombianos: mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

Prevención de delitos: anticipar, disuadir y evitar la comisión de delitos y contravenciones utilizando los medios legales autorizados.

Aplicar normas de convivencia: hacer que se cumpla el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Investigar crímenes: hacer de Policía Judicial en cooperación con la Fiscalía General de la Nación.

Brindar apoyo judicial y administrativo: brindar ayuda a las autoridades y entidades del Estado para la ejecución de leyes.

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