Edgardo Tomás Jaramillo es designado Embajador de Colombia en Panamá

El Gobierno nacional avanzó en el procedimiento para designar a Edgardo Jaramillo Carbonell como embajador de Colombia en Panamá, tras publicar su hoja de vida en la plataforma de aspirantes de la Presidencia.

La designación también está sujeta al beneplácito del Gobierno panameño, requisito diplomático que consiste en la aceptación oficial del representante propuesto por el país que lo recibirá. La Cancillería colombiana será la encargada de adelantar este trámite.

Jaramillo Carbonell es administrador de empresas de la Florida International University y cuenta con experiencia profesional en el sector privado.

Entre sus antecedentes figura su participación en la junta directiva de Alianza Fiduciaria entre 2010 y 2015, así como su vinculación con el negocio de la fiducia inmobiliaria. También integró la junta de Camacol Atlántico durante la década de 1990.

La confirmación de Jaramillo se presenta en un contexto donde, según datos de Migración Panamá, Colombia constituye el segundo país en flujo de ingreso a Panamá, registrando en septiembre la entrada de 44.229 colombianos.

De esta manera, el nuevo embajador asume el reto de responder desde la capacidad institucional a las necesidades inmediatas de estos ciudadanos en el país centroamericano.

El Empresario

El empresario barranquillero cuenta con una trayectoria marcada por una manera particular de hacer empresa: identificar oportunidades, anticiparse a los cambios y apostar por sectores capaces de transformar ciudades y generar desarrollo.

A lo largo de los años ha creado miles de empleos directos e indirectos y ha participado en proyectos relacionados con la construcción, el turismo, la industria, el comercio, la gastronomía y la tecnología.

Una parte importante de su experiencia ha estado precisamente en saber leer hacia dónde se mueven los mercados y orientar nuevas inversiones. Desde proyectos inmobiliarios y hoteleros hasta turismo, restaurantes e industria, ha impulsado iniciativas con una visión de largo plazo y una permanente búsqueda de nuevas oportunidades.

Como desarrollador y constructor, su experiencia también ha trascendido fronteras, con proyectos y negocios en Estados Unidos que le han permitido construir una perspectiva internacional sobre la inversión y los mercados.

Fue quien llevó el Hotel Sonesta a Barranquilla, devolviéndole a la ciudad una marca internacional y convirtiéndolo en escenario de grandes momentos, incluso como la Casa de la Selección Colombia. También ha desarrollado viviendas, centros médicos, centros comerciales y proyectos industriales, además de negocios vinculados con la tubería de PVC, el cable eléctrico y otras soluciones para la industria y la construcción.

Su relación con el turismo ha sido igualmente cercana. Ha estado vinculado durante años al desarrollo del sector en Barranquilla y, desde hace cerca de una década, también como operador turístico en Cartagena, fortaleciendo su conocimiento de una de las industrias con mayor potencial para el Caribe colombiano.

Su faceta empresarial también ha estado profundamente ligada a su interés por la cultura gastronómica. Esa afinidad por la buena mesa, los conceptos y las experiencias ha sido uno de los motores detrás del desarrollo y la apertura de distintos proyectos de restaurantes, convirtiendo una pasión personal en nuevas apuestas empresariales.