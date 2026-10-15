Cuatro líderes de las disidencias de las FARC capturados en Ecuador

Cuatro líderes en Ecuador del grupo armado colombiano Comandos de la Frontera, una de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, fueron capturados el jueves en territorio ecuatoriano, informó el ministro de Interior, John Reimberg.

El grupo dedicado al narcotráfico y otras actividades ilegales opera en Perú y Ecuador, fronterizos con Colombia. Está integrado por disidentes que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 con el grueso de las FARC.

“Hoy le damos un golpe contundente a los Comandos de la Frontera, una organización criminal vinculada al narcotráfico, el tráfico de armas, la minería ilegal y actos de terrorismo”, escribió Reimberg en la red social X. “Capturamos a cuatro cabecillas”, agregó.

Le puede interesar: Ecuador extraditará a EE. UU. el 29 de octubre a investigado por el crimen de Fernando Villavicencio

El ministro señaló que los detenidos, cuya nacionalidad no precisó, son los presuntos responsables del asesinato de 14 militares y policías ecuatorianos en atentados registrados en la selva de la Amazonía.

Reimberg añadió que los capturados también estarían vinculados a otros 25 homicidios en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos, limítrofes con Colombia y Perú.

Con apoyo militar y financiero de Estados Unidos, el gobierno del presidente de derecha Daniel Noboa sostiene una guerra contra el crimen organizado, que con su cruenta disputa por el poder convirtió a Ecuador en el más violento de Sudamérica en 2025 con una tasa de 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Más información: Ecuador alista mantenimientos eléctricos en medio de cortes de energía

Diversas agrupaciones con nexos con carteles internacionales utilizan los puertos ecuatorianos para exportar un 70% de la cocaína de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esa droga.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: