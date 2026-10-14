Pactaban citas con hombres para atracarlos: así cayeron presuntos integrantes de esta red en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles de una investigación que adelantaron las autoridades en el Tolima contra presuntos integrantes de una organización delincuencial que se dedicarían al hurto de ciudadanos bajo el uso de sustancias toxicas.

“Hombres contactados mediante redes sociales o aplicaciones de citas para concretar encuentros en inmuebles de Ibagué, Tolima fueron víctimas de ‘Los Benza’, un grupo delincuencial que les suministraba sustancias tóxicas para despojarlos de sus pertenencias y utilizar sus tarjetas bancarias en establecimientos de comercio”, reveló la Fiscalía.

En medio de las investigaciones las autoridades lograron asociar denuncias por hechos ocurridos entre el 5 de febrero y el 5 de abril de 2025 e identificar a tres a tres personas que presuntamente estarían involucrados en estos casos.

Los capturados por presuntamente hacer parte de esta organización delincuencial fueron identificado como Cristian Manuel Peña Álvarez, alias ‘Juanito’; Mateo Nicolás Infante Linares y Jhon Sebastián Mora Vargas, alias ‘Calvo’.

Así operaría esta organización

Según la información entregada por parte de la Fiscalía Seccional Tolima, presuntamente Cristian Manuel Peña Álvarez habría contactado al afectado con otra identidad y, durante un encuentro el 5 de febrero, presuntamente ofreció una bebida con una sustancia tóxica que lo dejó en estado de indefensión. Según la investigación, los otros dos procesados ingresaron al inmueble y sustrajeron elementos de valor. Entre las pertenencias hurtadas y los movimientos bancarios no autorizados, el perjuicio ascendió a $21 millones.

“El análisis de cámaras de seguridad de los comercios donde se utilizaron las tarjetas de la víctima y la verificación de registros telefónicos permitieron identificar a los presuntos responsables de las compras”, reveló la Fiscalía.

También se les atribuye el hurto del vehículo y otras pertenencias del afectado, incluidas tarjetas bancarias, por un valor estimado de $25 millones.

Dato: una fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, hurto por medios informáticos y transferencia no consentida de activos.

Finalmente, ninguno de los detenidos aceptó los cargos y, por disposición de un juez de control de garantías, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.