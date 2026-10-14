Neiva tendrá cinco días de literatura, poesía y música en la Semana de Letras con Aroma de Café

Neiva

Neiva vive la tercera edición de la Semana de Letras con Aroma de Café, una iniciativa cultural que busca acercar a la ciudadanía a la literatura y promover espacios de encuentro alrededor de los libros. La programación se desarrolla hasta el sábado 17 de octubre en Atarraya Café y Arte, con actividades desde las 4:00 de la tarde.

La agenda incluye presentaciones de libros, invitados regionales y nacionales, recitales de poesía, lecturas en voz alta, conciertos y cineforos. Todas las actividades son de entrada libre y están dirigidas a públicos de todas las edades.

“Esto es un escenario de encuentro para todas las generaciones”, explicó Francisco Olaya, organizador del evento, quien destacó la buena acogida de las ediciones anteriores como un factor que motivó la ampliación de la programación de este año.

Esta tercera versión cuenta con el respaldo del Plan de Estímulos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, lo que permitió incorporar talleres de escritura creativa y vincular a otras cafeterías de la ciudad, como Tres Manantiales y Gastro Bar Kucamba. Los textos producidos durante estos talleres serán presentados e impresos como parte del cierre del evento.