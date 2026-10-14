Ibagué celebra 476 años de historia: Ibaguereños revelaron los regalos que le darán a la ciudad

Ibagué

Ibagué cumple 476 años de historia, la capital musical fue fundada el 14 de octubre de 1.550 por el capitán español, Andrés López de Galarza, con el nombre de Villa de San Bonifacio de las Lanzas.

La capital del Tolima celebra una nueva efeméride con una amplia programación que se desarrollará durante todo el mes de octubre que incluye conciertos, eventos culturales, artísticos y deportivos con los que se exalta la ciudad.

Según la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, durante la jornada habrá una eucaristía a las 3 de la tarde en la Catedral Primada para pedir a Dios protección para la ciudad. Además, habrá en la Plaza de Bolívar el concurso de tortas en la que participan 28 reposteros, pasteleros, emprendedores gastronómicos, estudiantes y profesionales del sector.

“Somos una raza valiente y pujante, características de los ibaguereños, sin duda contemplar la belleza del Nevado y los Ocobos, son un orgullo junto a todos los atractivos que nos representan. Tenemos una agenda para todo el mes, buscamos que la ciudad sea muy visitada”, aseguró la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda.

La Alcaldía de Ibagué durante el mes de octubre ha hecho la entrega de pavimentación de vías en la zona urbana y rural, como también de obras de infraestructura que permiten mejorar la movilidad, la seguridad y la recreación de los ciudadanos.

¿Qué regalo le daría a Ibagué?

Albeiro Mora, líder de las plazas de mercado, aseguró que la ciudad necesita un sitio especializado para atender a los habitantes de calle, cómo también fortalecer la seguridad y mejorar los centros de acopio.

“Hay muchas cosas para darle a la ciudad entre ellas amor, tolerancia y buen comportamiento. Ibagué merece lo mejor de parte de todos los que vivimos en ella”, resaltó Mora.

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Por su parte, el edil de la comuna 5, Germán Celis, aseguró que pese a que no nació en Ibagué, quiere demasiado a la ciudad porque le ha dado todo en su vida a la de su familia.

“Le regaló a Ibagué mi gratitud, mi cariño, querer a Ibagué es como amar a nuestra familia. A Ibagué le doy cultura ciudadana e invito a todos los ciudadanos a darle a la ciudad lo mejor”, destacó,

Finalmente, el concejal de Ibagué, William Rosas, sostuvo que a Ibagué la representa la gente trabajadora, talentosa y con muchos sueños de ver a una ciudad consolidada.

“Yo le regalaría a Ibagué el Sistema Estratégico de Transporte Público, que ese proyecto se vea culminado, eso mejorará la movilidad y convierte a Ibagué en una ciudad lista para la atracción de inversión”, puntualizó.