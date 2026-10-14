Nueva EPS revisará deudas con hospitales de Boyacá

En noviembre se realizaría una nueva mesa regional para hacer seguimiento a los pagos y la reapertura de servicios de salud en Boyacá

Boyacá

El representante a la Cámara por Boyacá, Yamit Noé Hurtado, anunció acuerdos con las directivas de la Nueva EPS para revisar las deudas que la entidad mantiene con los hospitales públicos del departamento y buscar soluciones a las dificultades en la prestación de los servicios de salud. La reunión contó con la participación de gerentes y equipos financieros de instituciones de primero, segundo y tercer nivel.

“Trabajamos muy duro para encontrar soluciones que les permitan a los boyacenses acceder a las cirugías, procedimientos y medicamentos que tienen pendientes”, señaló, quien explicó que durante la mesa de conciliación se revisaron las carteras hospitalarias, las dificultades en el reconocimiento de facturas y los procesos de auditoría.

Hurtado indicó que uno de los resultados fue avanzar en la depuración de las cuentas y acordar la puesta en marcha de un plan piloto para el saneamiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) estabilizada de 2025. En el encuentro participaron directivos de la Nueva EPS, representantes de ACESI y gerentes de 12 hospitales públicos, entre ellos el San Rafael de Tunja y los hospitales regionales de Duitama y Sogamoso.

“Entendemos precisamente a los gerentes porque son muchas deudas. Los hospitales en el país viven de la venta de servicios como cualquier empresa. La idea es que comiencen los pagos para abrir servicios”, manifestó.

Como parte de los compromisos, se realizará una nueva mesa regional en Boyacá, coordinada con la Secretaría de Salud departamental, para continuar la conciliación de las cuentas y hacer seguimiento a los acuerdos. Según Hurtado, este encuentro se desarrollaría a finales de octubre o durante noviembre, con la participación del equipo financiero de la Nueva EPS.

El congresista señaló que espera que las gestiones permitan recuperar progresivamente la entrega de medicamentos, las citas con especialistas y los procedimientos médicos. “Esperemos que ya muy pronto, en algunas semanas, podamos tener apertura a estos servicios y comenzar a solucionar tantos problemas que tiene la red de salud”, afirmó.

Hurtado también anunció nuevas gestiones con otras EPS, como Coosalud y Famisanar, para conocer el estado de sus obligaciones y establecer compromisos frente a la normalización de la atención. No obstante, aclaró que la recuperación de los servicios dependerá de los avances financieros y del cumplimiento de los acuerdos alcanzados.