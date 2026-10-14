MinAmbiente destrabará proyectos con cambios en licencias y propone modificar el impuesto al carbono

El Gobierno busca modernizar el licenciamiento ambiental en Colombia para agilizar la evaluación de proyectos, reducir los tiempos de los trámites y evitar que los procedimientos administrativos se conviertan en un obstáculo para la inversión. Así lo planteó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, durante la Feria de Sostenibilidad de AmCham Colombia.

“Especialmente porque el sistema de licenciamiento en este país se estaba convirtiendo en un tema político, de entrabar proyectos, hostigar otros, a elevar al máximo tiempo de costo de transacción y tiempo en proyectos”, afirmó el funcionario.

Para el ministro, uno de los cambios necesarios consiste en ajustar los procedimientos a las características de cada actividad, en lugar de aplicar exigencias similares a proyectos con dimensiones, riesgos e impactos diferentes. Como ejemplo, cuestionó que una central nuclear y una fábrica de escobas puedan quedar sujetas a esquemas de licenciamiento con características semejantes.

“Esperamos que sin relajar la calidad técnica que tiene que tener todo un proceso de licenciamiento, pues esta se puede hacer de forma ágil y transparente y modulado por sectores”, señaló.

La propuesta pone sobre la mesa una discusión entre la agilidad que reclama el sector productivo y las garantías necesarias para evaluar los impactos de las obras y actividades sobre los ecosistemas y las comunidades. Aunque cabe decir, Arjona afirmó que durante los dos primeros meses se han registrado avances iniciales, no detalló cuáles son los cambios implementados ni presentó cifras que permitan establecer cuánto se han reducido los tiempos de evaluación.

Las CAR también entran en la agenda de modernización

La revisión que plantea el ministro no se limita a los procedimientos del Ministerio de Ambiente. Arjona señaló que las 33 corporaciones autónomas regionales (CAR) también deben modernizar sus actuaciones para responder con mayor agilidad a las necesidades de los territorios.

El funcionario defendió la importancia de recuperar la coordinación del Sistema Nacional Ambiental, cuya gestión no depende exclusivamente del Ministerio, sino también de las autoridades regionales. En su planteamiento, estas corporaciones deben contribuir tanto a la protección de los recursos naturales como al desarrollo territorial.

La apuesta por cambiar el impuesto al carbono

Además de los ajustes al licenciamiento, Arjona anunció que buscará incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un mecanismo para que el 100 % del impuesto al carbono pueda destinarse a la no causación del tributo. El objetivo, según explicó, es incentivar la inversión privada en proyectos forestales y de restauración ambiental.

El ministro sostuvo que el sector privado y las propias comunidades deben tener un papel central en el desarrollo de estas iniciativas. En ese contexto, destacó el potencial de los territorios de comunidades negras e indígenas, que, según indicó, representan el 40 % del territorio emergido del país.

Arjona explicó que algunos proyectos de carbono con comunidades del Pacífico habían mostrado resultados interesantes, pero señaló que la caída de los precios del carbono afectó su desarrollo. Atribuyó parte de ese deterioro a cambios que, según su explicación, trasladaron una mayor proporción del impuesto al recaudo, en lugar de mantener los incentivos asociados a la no causación.

El ministro insistió en que Colombia necesita fortalecer las alianzas con las empresas para avanzar en restauración, pagos por servicios ambientales, negocios verdes y obras por impuestos dirigidas a proyectos ambientales. También destacó el biocomercio y la valoración de los servicios ecosistémicos como oportunidades para aprovechar la biodiversidad y generar actividad económica en los territorios.