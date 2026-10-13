Pitalito tendrá 80 cámaras con inteligencia artificial y estudia un quinto distrito de Policía

Neiva

Cerca de 80 cámaras de seguridad con inteligencia artificial llegarán a Pitalito para identificar rostros, registrar placas de vehículos y detectar comportamientos sospechosos. El alcalde Yider Luna también anunció que está en estudio la construcción de un quinto distrito de Policía para el municipio.

Los proyectos de seguridad incluyen sistemas antidrones y el enmallado de estaciones de Policía para prevenir posibles atentados. De acuerdo con el mandatario, se espera establecer un cronograma de ejecución con el viceministro del Interior encargado de estas iniciativas.

Sobre el Parque La Valvanera, el alcalde aseguró que un segundo fallo judicial favoreció al municipio y que la decisión permite continuar con los trabajos. “El segundo fallo sale a favor del municipio y el Juzgado Décimo menciona que no hay ningún factor que motive congelar los recursos o paralizar las obras. Creo que el proyecto avanza muy bien”, manifestó.

El alcalde también rechazó los señalamientos sobre una presunta privatización del parque y aseguró que la intervención no vulnera el patrimonio municipal ni el medio ambiente. “Allá lo único que voy a hacer es cambiarle el olor a marihuana por el olor a café”, afirmó. Según el mandatario, la obra de renovación urbana estaría terminada entre noviembre y comienzos de diciembre de 2026, fecha en la que espera entregar el espacio a la comunidad.