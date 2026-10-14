Más de 2 mil conejos han muerto en una semana en los corregimientos de Pasto

Pasto - Nariño

Hay alerta en las zonas rurales de Pasto tras el reporte de la muerte repentina de más de 2.000 conejos durante la última semana, casos que se estarían presentando en todos los corregimientos del municipio, principalmente en Gualmatán, Buesaquillo, La Laguna y San Fernando, donde varias familias campesinas han perdido la totalidad de sus animales.

De acuerdo con los productores, los conejos mueren de manera repentina, incluso cuando aparentemente se encuentran saludables afectando tanto a crías como a adultos y, en algunos animales examinados después de su muerte, se habrían encontrado lesiones internas que podrían estar relacionadas con hemorragias, aunque todavía no existe un diagnóstico que establezca las causas de esta situación.

La Secretaría de Agricultura de Pasto confirmó a Caracol Radio que ya remitió el reporte correspondiente al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y que adelanta seguimiento a los casos ante la preocupación de las comunidades por la magnitud de las pérdidas.

Entre las causas que se investigan, se encuentra la enfermedad hemorrágica viral del conejo, una infección altamente contagiosa que puede provocar muertes repentinas y que en mayo de 2026 Ecuador confirmó la presencia de esta enfermedad y adoptó restricciones sanitarias que fueron levantadas en septiembre, tras una evolución favorable de la situación epidemiológica.

Mientras se determina el origen de esta situación, autoridades recomendaron a los productores evitar el traslado y comercialización de conejos procedentes de los criaderos afectados, aislar a los animales sobrevivientes y reportar cualquier nueva muerte al ICA.