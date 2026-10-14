Jóvenes se reúnen para debatir al estilo ONU problemáticas globales y de Cúcuta

Cúcuta

Más de 200 jóvenes se reúnen en la Universidad Francisco de Paula Santander, para participar en la segunda edición del Modelo de Naciones Unidas MUNUFPS, una iniciativa académica que busca fortalecer las habilidades blandas, el pensamiento crítico y la argumentación entre las nuevas generaciones.

El encuentro, además de abordar asuntos de interés internacional y nacional, pone sobre la mesa problemáticas que afectan a Cúcuta y Norte de Santander, con el propósito de incentivar la participación juvenil en la búsqueda de soluciones para la región.

Camilo Melo, estudiante de la UFPS y organizador del evento, explicó en los micrófonos de Caracol Radio que “es un espacio de debate diseñado para los jóvenes que quieren pulir sus habilidades de liderazgo y apropiarse de los problemas de la región y el mundo”.

La actividad convoca a participantes de diferentes carreras, colegios, universidades y agrupaciones juveniles, quienes asumen el papel de delegados con saco y corbata, para discutir problemáticas y proponer soluciones mediante una dinámica inspirada en el funcionamiento de las Naciones Unidas.

Entre los principales temas de debate de esta edición se encuentran la seguridad, la salud mental y el sistema educativo, problemáticas que, según el organizador, representan importantes desafíos para Cúcuta.

Melo destacó que estos espacios permiten acercar a los estudiantes a las realidades de su entorno y promover una reflexión sobre el papel que pueden desempeñar en la transformación social del departamento.

“Es importante que nos sensibilicemos y empecemos desde ahora a generar esas ideas para el día de mañana, para que cuando se nos presente la oportunidad podamos solucionar y tomar las riendas de nuestro futuro”, afirmó el estudiante.

La preparación del MUNUFPS requiere aproximadamente un año de trabajo, durante el cual el equipo delegado coordina las actividades y gestiona la participación de estudiantes de diferentes instituciones. La Universidad Francisco de Paula Santander respalda la iniciativa mediante la disposición de espacios físicos, sonido, decoración, mentoría y el apoyo al orden del día.

De acuerdo con Melo, la convocatoria se desarrolló gracias a la Fundación Ideal y la difusión se logró mediante estrategias en redes sociales para dar a conocer el modelo y facilitar la vinculación de nuevos participantes.

Con esta segunda edición, el Modelo de Naciones Unidas de la UFPS busca consolidarse como un escenario de participación juvenil en Cúcuta que inspire a otros centros educativos para que repliquen esta iniciativa.