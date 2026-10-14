Concejo madrugó a elegir nueva mesa directiva para el 2027

Nueva mesa directiva del Concejo de Cúcuta para el 2027 / Foto Cortesía

Cúcuta

Los concejales de Cúcuta madrugaron a elegir hoy la mesa directiva que tendrá el próximo período 2027 esa corporación.

Los dirigentes políticos de diferentes colectividades hicieron el guiño por dos hombres y una mujer que van acompañar las decisiones de los corporados el próximo año.

Por ello, esta mañana eligieron a Guillermo León para ocupar la presidencia, primer vicepresidente Sergio matamoros y segundo vicepresidente Gimena Camacho.

Las votaciones que oscilaron entre diecisiete y diez votos reflejaron el respaldo que por los nombres que se postularon obtuvieron la aprobación de sus compañeros para ese propósito.

Las relaciones entre el alcalde y el concejo de la ciudad han estado marcadas por el respaldo de una mayoría que ha avalado en su mayoría los proyectos que ha llevado el mandatario. Mientras otro sector, una reducida oposición se mantiene al margen y con reparos a las actuaciones de sus propios compañeros y del gobernante de turno.