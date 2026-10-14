Alarma por aumento superior al 200 % de los homicidios en El Espinal, Tolima

Tolima

Hay preocupación en El Espinal por el aumento desmedido de los homicidios en lo corrido del presente año. Son más de 50 los asesinatos cometidos en este municipio del Tolima, lo que refleja un incremento superior al 200 %.

Así lo indicó el coronel retirado de la Policía Nacional y concejal de El Espinal, César Morales. En el mismo periodo de 2025 se habían cometido 17 homicidios en el municipio, mientras que en 2026 la cifra asciende a por lo menos 53.

“Las cifras, estamos hablando de 53 homicidios con respecto a 17 en el mismo tiempo del año anterior. Ahí ya tenemos que empezar a evaluar muchas cosas. Tenemos que empezar a mirar cuáles son los comportamientos sociales y políticos que en determinado momento han generado este aumento en los homicidios”, señaló Morales.

El más reciente sicariato fue cometido la noche del martes 13 de octubre en el barrio Santa Margarita María, donde balearon a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta. Uno de los hombres alcanzó a ser trasladado al Hospital San Rafael, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

Lamentablemente, este tipo de hechos se ha vuelto frecuente en El Espinal, lo que preocupa a los habitantes y actores políticos. “Desafortunadamente, esto no es una situación de hoy. Esto es resultado de la falta de evaluación del plan de convivencia y seguridad ciudadana, que costó más de 100 millones de pesos, y la falta de cumplimiento del plan de seguridad establecido en el Plan de Gobierno”, acotó.

En ese sentido, el concejal Morales cuestionó la gestión del alcalde Wilson Gutiérrez Montaña. Según él, de los 14 puntos establecidos en el plan de seguridad del alcalde, apenas dos se han cumplido parcialmente.

“Esto es el resultado de eso, la falta de planeación y cumplimiento de las políticas de seguridad que deben estar establecidas en estos documentos, que son la guía de seguridad en cualquier municipio de Colombia”, enfatizó.

Las autoridades han alertado sobre una grave problemática de orden público en El Espinal relacionada con el fenómeno de la denominada brujería o el esoterismo, que sirve como “fachada” para delitos como el tráfico de estupefacientes, la estafa y hasta el lavado de activos.