Suspenden cobro por cada vehículo de carga de importación y exportación en Buenaventura

El cobro por tonelada en Buenaventura era una tarifa de $4.235 por cada tonelada de mercancía transportada hacia o desde las terminales portuarias del distrito.

En un encuentro con el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, CIEV, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Franscisca Toro, confirmó la suspensión del Decreto 0338 de 2026, que planteaba un cobro por cada vehículo de carga de importación y exportación, luego de su mediación ante la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

Para impulsar la competitividad de Buenaventura, la gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó que “se solicitará una reunión con representantes de la nación para que se reactive la Mesa de Logística y poder identificar cuáles son los cuellos de botella que se tienen para que la movilidad sea tan lenta y así de esa manera poder darle solución, poder lograr no solamente la movilidad de la carga, sino lo más importante, la movilidad de los bonaverenses para que vuelva a renacer Buenaventura”.

Gremios

Carlos Eduardo Farfán, presidente del consejo del Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, CIEV, celebró la suspensión del Decreto 0338.

En este sentido, Germán Jaramillo, director de la Fundación Empresarial para el Desarrollo de Yumbo, dijo que “la situación de Buenaventura ameritan que esta mesa logística se le dé una mayor relevancia”

Gloria Lucía Villegas, presidente ejecutiva de la asociación de Comercio Exterior de Adicomex, agradeció a la Gobernadora toda la gestión.

La Alcaldía de Buenaventura había establecido un nuevo cobro de $4.235 por tonelada de carga que entrará o saliera de las terminales portuarias de este Distrito del Valle del Cauca.