¿Qué pasa con la grama del parque la Florida? : denuncian extracción para ponerla en El Campín

Tras la denuncia del concejal exfutbolista Leandro Castellanos sobre la extracción de grama en una de las canchas del parque La Florida, en Bogotá; el Instituto Distrital de Recreación y Deporte se pronunció asegurando que esta acción hace parte de la recuperación de la grama.

“Hace parte de un Laboratorio de Innovación autorizado mediante un permiso de uso temporal a Equiver S. A. S., con el propósito de recuperar tres canchas de fútbol y mejorar las condiciones de estos escenarios deportivos”, aseguraron.

¿Por qué se autorizó el uso de la grama?

De acuerdo con el IDRD, el laboratorio permite desarrollar pruebas de cultivo, manejo y cosecha mecanizada de césped natural, así como evaluar técnicas para su recuperación. “Con este proceso se han intervenido 20.180 metros cuadrados en las canchas 6, 8 y 9, que serán niveladas y recuperadas con nueva cobertura vegetal y sistemas de riego operativos”.

Así las cosas, la autorización estará vigente hasta el 1.º de abril de 2027. “Se trata de un permiso de uso temporal con contraprestación en especie, no de un contrato adicional de mantenimiento”.

¿Qué pasa con los usuarios de las canchas?

La Florida cuenta con 11 canchas de fútbol. Antes de autorizar la intervención, el IDRD verificó que las tres seleccionadas no tenían reservas ni asignaciones vigentes, con el fin de evitar afectaciones a las actividades deportivas programadas.

¿Quién asume los costos?

Equiver tiene a su cargo las actividades técnicas y la recuperación de los espacios intervenidos, con un valor estimado de 444 millones de pesos, sin desembolsos de recursos públicos.

Durante los seis meses de vigencia, Equiver tendrá a su cargo el cuidado de las canchas intervenidas. Las ocho restantes continuarán recibiendo atención mediante el contrato habitual de mantenimiento de gramas, con el apoyo de Aguas de Bogotá en las labores de poda.