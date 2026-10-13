Tolima, sin clases en los colegios oficiales por las protestas del 14 de octubre

Tolima

Para este miércoles 14 de octubre se suspenderán las clases en todos los colegios oficiales del Tolima, luego de que los docentes del departamento decidieran sumarse a la jornada nacional de protestas convocada por Fecode.

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, señaló que los maestros solicitaron un permiso sindical para salir a marchar, lo que suspenderá las clases, además de los programas de alimentación y transporte escolar.

“Nosotros tenemos la garantía del derecho fundamental a la educación para nuestra comunidad educativa, pero también la garantía al derecho de asociación prevista en el artículo 39 de la Constitución. Por eso, tenemos que darles esta garantía constitucional, pero también garantizar un proceso de recuperación de clases, el cual ya se ha instruido a cada uno de los rectores del departamento”, señaló el funcionario.

Es decir, los maestros deberán recuperar las clases perdidas durante ese día de protesta social, en el que participarán docentes de Ibagué y de los restantes 46 municipios del Tolima, en contra de las posturas del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

Las palabras del secretario de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, Alfredo Bocanegra, dejan ver que existe preocupación por posibles alteraciones del orden público durante la jornada en el departamento.

“El mejor sitio para estar en estas horas cuando se realizan estas manifestaciones es precisamente la casa, donde no se asumen riesgos. Lo decimos por los niños que mañana no van a tener estudio o los estudiantes de bachillerato, también por los estudiantes universitarios, que no deben dejarse arrastrar por convocatorias que puedan exponer su integridad”, indicó Bocanegra.

En Ibagué, la marcha se realizará desde las 9:00 de la mañana, con punto de partida en la carrera Quinta con calle 37. Luego, avanzará por la Quinta para terminar con un plantón en el parque Murillo Toro, ubicado en la calle 11.