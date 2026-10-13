Sicarios asesinaron a un joven de 21 años en el barrio Las Ferias de Ibagué

Ibagué

Un segundo homicidio se registró en Ibagué durante el puente festivo de la Raza. Un hombre de 21 años fue atacado a bala mientras ingresaba a su vivienda en el barrio Las Ferias, durante la noche del lunes 12 de octubre.

Según el reporte oficial de la Policía Metropolitana, el hombre fue abordado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta y que, sin mediar palabra, le dispararon en tres ocasiones con arma de fuego.

“Unidades de la Jefatura Nacional del Servicio, en coordinación con la Seccional de Investigación Criminal y la Seccional de Inteligencia Policial, activaron un plan candado y desplegaron actividades investigativas y de seguimiento con el propósito de recaudar elementos materiales probatorios y avanzar en el esclarecimiento de los hechos”, informó la institución.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Iván Andrés Tafur Leyton. El hombre fue atacado cuando intentaba ingresar una motocicleta a su vivienda, donde al parecer residía junto a su familia. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció en el lugar de los hechos.

Los actos urgentes y la inspección técnica al lugar de los hechos fueron asumidos por funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN).

Este caso se suma a otro ocurrido en inmediaciones de la plaza de mercado de la calle 21, donde asesinaron durante la madrugada del sábado a un hombre conocido como ‘Cajamarca’. El hombre, quien sería habitante de calle, fue ultimado con arma de fuego cuando descansaba en un andén.