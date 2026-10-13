Investigan lanzamiento de artefacto explosivo contra la cárcel Modelo de Cúcuta

Cúcuta

Las autoridades tratan de establecer que tipo de explosivo fue lanzado contra las instalaciones de la cárcel Modelo de Cúcuta la noche anterior.

Mientras se producía lamentablemente el ataque que acabó con la vida del dragoneante Brayan Rangel en una estación de combustible en el barrio Prados del Este, se registraba ese hecho en las afueras del penal.

Vecinos de la cárcel Modelo de Cúcuta llamaron la atención por la detonación que al parecer no dejó mayores afectaciones, tampoco personas lesionadas.

Se investigan las causas del hecho, en medio de la preocupación con la que hoy se levantan los trabajadores del Inpec preocupados por sus niveles de riesgo.

Los trabajadores del Inpec sindicalizados se han declarado en máxima alerta frente a los hechos de violencia ocurridos en las últimas horas en esta capital.