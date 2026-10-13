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13 oct 2026 Actualizado 20:06

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Procuraduría ordenó inspección al Dapre y CATAM tras declaraciones de Eva Ferrer

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La Procuraduría ordenó una inspección al Dapre y a CATAM tras las afirmaciones de Eva Ferrer sobre supuestos viajes de aviones adscritos a la Presidencia hacia Venezuela, en los que se habrían transportado sustancias ilícitas y altas sumas de dinero.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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