Procuraduría ordenó inspección al Dapre y CATAM tras declaraciones de Eva Ferrer
La Procuraduría ordenó una inspección al Dapre y a CATAM tras las afirmaciones de Eva Ferrer sobre supuestos viajes de aviones adscritos a la Presidencia hacia Venezuela, en los que se habrían transportado sustancias ilícitas y altas sumas de dinero.
Noticia en desarrollo...
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...