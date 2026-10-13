Fuego amigo entre tropas del Ejército dejó dos soldados heridos en Caldas

Dos soldados del Ejército Nacional resultaron heridos en un caso de fuego amigo entre tropas de la Séptima y la Quinta División, registrado en la madrugada de este martes en zona rural del municipio de Norcasia, Caldas, en límites con el departamento de Antioquia, mientras se adelantaba una operación militar contra el Clan del Golfo.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Cuarta Brigada, unidad orgánica de la Séptima División, las tropas de esta última unidad desarrollaban una operación militar contra el grupo armado organizado Clan del Golfo cuando se presentó el incidente que dejó lesionados a los dos uniformados.

Los soldados están siendo trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, el Ejército no ha entregado detalles sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el fuego amigo ni sobre las causas que habrían originado el incidente entre las unidades militares.

La institución informó que adelanta las actuaciones necesarias para esclarecer lo sucedido y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la protección de la vida y la integridad de sus integrantes, así como con el cumplimiento de la misión constitucional de garantizar la seguridad de los colombianos.