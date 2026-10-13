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13 oct 2026 Actualizado 14:23

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Cúcuta

Gobierno nacional trazará ruta para los Santanderes en el Plan de Desarrollo

La actividad será liderada por el Departamento Nacional de Planeación

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander

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Con la participación de diversos sectores sociales, políticos, la dirigencia gremial y otros actores vivos de la región hoy el gobierno nacional trazará la ruta de atención para el oriente del país en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo.

Diálogo y prioridades son el interés marcado de los anfitriones, los gobernadores de Norte de Santander William Villamizar y el del departamento de Santander Juvenal Díaz quienes junto con sus equipos de trabajo de la mano de las autoridades del orden nacional intentaran crear una agenda regional común.

Los proyectos buscan promover inversión, generar posibilidades de empleabilidad, y generar obras de infraestructura que contribuyan al desarrollo del Gran Santander están contemplados en:

Corredor vial: Bogotá-Bucaramanga

Acuerdo por el agua: Cuentas hídricas y Pter

Acuerdo para la Competitividad

Sistema aeroportuario para el oriente

Sistema Ferroviario Regional

El gobernador de Norte de Santander William Villamizar dijo a Caracol Radio que “esta es una oportunidad en la Patria Milagro que nos permitirá trabajar de la mano con el departamento de Santander en proyectos de inversión y competitividad a media y largo plazo”.

“La idea es estructurare una ruta que permita la inclusión de los proyectos en el plan de desarrollo 2026-2030 para proyectar su financiación y ejecución con las autoridades competentes” puntualizó el manbdatario.

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