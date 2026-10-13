Centrales obreras y organizaciones sociales saldrán a protestar mañana

Martín Cruz, presidente de la CUT Norte de Santander / Foto: EFE/ Mario Caicedo / Mario Caicedo ( EFE )

Norte de Santander

Mañana las Centrales Obreras, Organizaciones Sindicales y Sociales han confirmado su participación en la protesta nacional que han convocado algunos sectores de oposición al gobierno de Abelardo de La Espriella.

En esta zona del país, las movilizaciones tendrán como epicentro la ciudad de Cúcuta, y los municipios de Pamplona y Ocaña.

Martin Cruz, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT dijo a Caracol Radio que “la marcha saldrá desde el Sena en el barrio Pescadero a las 8 am y llegará hasta el parque La Victoria o Parque Colón como lo conocemos, a la 1 pm, donde esperamos la asistencia de más de dos mil personas”.

Indicó el dirigente sindical que las motivaciones de esta manifestación pacifica están relacionadas con “las medidas y discusiones alrededor de las reformas sociales, la política de seguridad y temas que afectan directamente el pueblo colombiano”.

Señaló finalmente que esta región se ha caracterizado por el buen comportamiento y que será una actividad de respeto y de reclamación social al nuevo gobierno.