“Hay 27 casas afectadas y 2 que se tienen que demoler”: alcalde de la Sierra tras ataque en Cauca

A propósito del ataque con un carro bomba en Cauca que dejó cinco civiles heridos y la vía Panamericana cerrada este lunes 12 de octubre, Manuel Guerrero, el alcalde del municipio de la Sierra, habló en 6AM W de Caracol Radio y afirmó que, por ahora, en la zona del hecho no hay presencia armada.

“Esta mañana estuve en la zona hablando con algunos de los afectados y me manifestaban que pasaron una noche incómoda porque la destrucción de las casas fue evidente y ya nos llegó la época de invierno, entonces, fuera del miedo, el invierno no dejó dormir”, detalló.

“Pero en este momento, la vía panamericana en el sector del peaje se encuentra habilitada”, recalcó.

¿Cuántas viviendas se vieron afectadas y cuántas familias están necesitando ayuda en este momento?

“La administración municipal hizo un recorrido y constatamos que 27 casas tienen afectaciones, bien sea en el techo o en los vidrios de las ventanas. Y dos casas que prácticamente tienen que demoler porque la estructura se dio por el impacto”, dijo.

¿Las autoridades van a poder recuperar el control de la vía panamericana?

En cuanto al control de este corredor vial, el alcalde afirmó que no se ha tenido, hasta el momento, unos minutos donde se pueda presentar el diálogo con el Gobierno Nacional.

“Estamos a la espera de que el Gobierno Nacional nos pueda acompañar en Popayán, que es la capital, para que nos escuche y nosotros escucharlos”, afirmó.