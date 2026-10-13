¿Habrá clases en colegios públicos de Bogotá el 14 de octubre? Secretaría de Educación responde

La Secretaría de Educación del Distrito confirmó que este miércoles 14 de octubre de 2026 habrá clases con normalidad en los colegios públicos de Bogotá, en medio de las manifestaciones previstas para esa jornada.

A través de un comunicado publicado el martes 13 de octubre, la entidad señaló que se tomarán medidas para garantizar la continuidad del servicio educativo y evitar afectaciones en las actividades académicas de los estudiantes.

De acuerdo con la Secretaría, cada rector o rectora organizará la jornada escolar según las condiciones de su institución y deberá informar oportunamente a las familias sobre cualquier disposición relacionada con el desarrollo de las clases.

¿Qué pasará con los docentes que participen en las manifestaciones?

La entidad hizo un llamado a los docentes que tengan previsto participar en las movilizaciones para que lo hagan en contrajornada, es decir, fuera de su horario de clases, con el propósito de no afectar la normalidad académica.

En el comunicado, la Secretaría de Educación reiteró su respeto al derecho a la protesta y destacó la importancia de garantizar el derecho fundamental a la educación de niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, insistió en la necesidad de respetar el tiempo escolar y asegurar la continuidad de las actividades académicas.

Recomendaciones para las familias

Aunque la jornada está prevista con normalidad, se recomienda a los padres, madres y acudientes estar atentos a las comunicaciones de cada colegio, ya que los rectores definirán la organización de las actividades según las condiciones institucionales.

Por ahora, la información oficial de la Secretaría de Educación es que las clases en los colegios públicos de Bogotá se desarrollarán con normalidad este miércoles 14 de octubre.

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