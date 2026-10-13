Capturaron a 31 personas y atendieron 223 riñas en Ibagué durante el puente de la Raza

Ibagué

Un total de 31 personas fueron capturadas durante el puente festivo de la Raza en Ibagué, de las cuales 19 fueron capturadas en flagrancia y 12 por orden judicial. Así lo informó la Policía Metropolitana de Ibagué en su balance operativo sobre las acciones desplegadas desde el viernes 9 de octubre hasta el lunes 12.

Las capturas se realizaron por delitos como homicidio, hurto, tráfico o porte de estupefacientes, porte ilegal de armas y violencia intrafamiliar, entre otros.

En cuanto a la aplicación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, se impusieron 690 órdenes de comparendo. De estas, 432 fueron por portar armas blancas, 71 por consumir o portar estupefacientes, 54 por riñas y 42 por incumplir o desobedecer una orden de Policía.

Por su parte, a través de la línea de emergencias 123 se atendieron 4.596 llamadas, entre las que se destacaron 223 reportes por riñas y 64 casos de violencia intrafamiliar.

“Con presencia permanente en las calles, operativos focalizados y una respuesta oportuna a los requerimientos ciudadanos, la Policía Nacional ratifica su compromiso de seguir enfrentando todas las manifestaciones del delito, trabajando de la mano con la comunidad para consolidar una Ibagué más segura”, manifestó el coronel Carlos Andrés Nieto, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Además de las capturas, se adelantaron 1.619 planes de seguridad para la prevención del delito y el control de personas. De estos, se destacan 515 controles dirigidos al registro de ciudadanos que se transportaban en motocicleta y 324 a vehículos de servicio público.

Asimismo, como parte de estas acciones, se verificaron los antecedentes de 54.801 personas y de 42.928 vehículos y motocicletas. Estos procedimientos permitieron la incautación de dos armas de fuego, dos armas traumáticas, 265 gramos de marihuana y 105 gramos de cocaína, así como la recuperación de cuatro motocicletas.