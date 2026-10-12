Investigan cuatro homicidios cometidos en el Tolima durante el puente festivo

Tolima

Por lo menos cuatro personas fueron asesinadas durante el puente festivo de la Raza en el Tolima. Dos personas fueron ultimadas en El Espinal, una en Armero Guayabal y una más en la capital, Ibagué.

Sobre este último caso, durante la madrugada del sábado asesinaron en un andén del barrio El Carmen, en inmediaciones de la plaza de mercado de la calle 21 de Ibagué, a un habitante de calle conocido como ‘Cajamarca’.

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Metropolitana, la víctima presuntamente se encontraba descansando sobre un andén en vía pública cuando fue abordada por una persona que le disparó en dos ocasiones con arma de fuego. Murió en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las heridas.

“La víctima registraba cinco anotaciones como indiciado por los delitos de lesiones personales, receptación, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, homicidio y hurto”, señaló la Policía.

Asimismo, en la noche del sábado asesinaron a un hombre de 34 años, identificado preliminarmente como Leonardo Casallas, en un establecimiento comercial del sector La Clave, en Armero Guayabal. Hombres que se movilizaban en motocicleta lo abordaron en un bar y le dispararon hasta causarle la muerte. Se espera el reporte oficial de las autoridades.

Por último, las autoridades investigan un doble crimen cometido en El Espinal. Información preliminar señala que en la zona rural, en la vereda Minuto de Dios, fueron hallados dos cuerpos sin vida: el de Brayan Stevan Arroyo Correa, de 26 años, y el de una adolescente de 16 años.

También se espera el reporte oficial de las autoridades para conocer los móviles y las circunstancias de este doble crimen en El Espinal, que genera consternación en este municipio.