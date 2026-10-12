Comienza el cobro en los parqueaderos de la Unidad Deportiva de la calle 42 en Ibagué

Ibagué

El gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (Imdri), Felipe La Rota, anunció que está todo listo para que entre en funcionamiento el parqueadero de la Unidad Deportiva de la calle 42, luego de la inversión de $220 millones por parte de la entidad.

En principio, el instituto intentó entregar el manejo del parqueadero a un particular, decisión que fue cuestionada por la comunidad deportiva de la ciudad. Por tanto, ahora será administrado directamente por el Imdri.

“Hemos invertido cerca de $220 millones en sistemas de cámaras, sistema de ingreso y salida, tótem para pago, tecnología, internet, dotación física, demarcación de algunas zonas e instalación de la puerta, que hoy nos permite decir que estamos listos para operar. Vamos a tener vigilancia las 24 horas”, detalló La Rota.

El complejo, ubicado en los sótanos de la Unidad, estará compuesto por 163 parqueaderos, los cuales podrán ser utilizados por todos los ibaguereños, pero la comunidad deportiva tendrá acceso a tarifas diferenciales.

“Ya socializamos con deportistas, entrenadores y ligas lo que serían las tarifas especiales para este grupo del sistema deportivo, y desde esta semana quedaría habilitado y en uso nuestro parqueadero de la 42”, precisó.

Es decir, a partir del martes 13 de octubre iniciaría el cobro por el uso de los parqueaderos, que tienen la zona de ingreso y salida sobre la avenida Ferrocarril con calle 42, contigua al Coliseo de Combate.

“100 % va a ser operado a través del Imdri, no hay tercerización, la actividad comercial es para el Imdri y el usufructo será dirigido al Fondo del Deporte, que tiene una destinación específica para las actividades deportivas”, acotó.

Los entrenadores y deportistas que deseen acceder a tarifas diferenciales deberán realizar el proceso de certificación de las placas de sus vehículos a través de las ligas deportivas, que luego presentarán los listados al Imdri.