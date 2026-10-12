Retoman clases presenciales en cuatro municipios del Tolima tras los sismos en Chaparral

Tolima

El secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya, anunció que, a partir del martes 13 de octubre, retornarán a las clases presenciales los estudiantes de los cuatro municipios donde se habían suspendido por el enjambre sísmico de Chaparral.

Luego de tres semanas, los estudiantes de Rioblanco, Roncesvalles, San Antonio y Chaparral retornarán a las aulas, una vez finalizado el periodo que se tomó como medida preventiva ante los más de 1.200 sismos registrados desde el pasado 20 de septiembre.

“Ya se ha reducido esta actividad sísmica en el municipio de Chaparral y, por consiguiente, la medida iba hasta terminar el receso escolar de octubre. Ya el 13 de octubre los estudiantes y el equipo docente de estos cuatro municipios deberán retornar con normalidad a las sedes educativas”, señaló Bedoya.

En la última semana se redujo considerablemente la frecuencia de los sismos, pasando de hasta 212 en un día a solo 15. Las magnitudes oscilan entre los 2,0 y 4,0 grados, con tendencia a una mayor disminución cada día.

“Antes de la semana de receso se hizo una capacitación docente y se instruyó a los docentes orientadores para que iniciaran un proceso de acompañamiento socioemocional a los estudiantes y padres de familia, y creemos que, a partir de este proceso de sensibilización, el retorno desde el 13 de octubre será más amigable y con menos resistencia por parte de los padres”, aseguró el secretario.

Por último, también reveló que el enjambre de sismos agudizó los daños causados por el terremoto del 10 de agosto en las sedes educativas, especialmente en los colegios Murillo Toro y Medalla Milagrosa de Chaparral, donde las grietas o los colapsos parciales se hicieron más notorios.