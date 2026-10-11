Anuncian cambios en los recorridos de 14 rutas de buseta en Ibagué: ¿Cuáles son?
Desde el 19 de octubre se implementarán cambios en casi el 50 % de las rutas habilitadas para el transporte público colectivo de Ibagué.
Ibagué
Un total de 14 rutas de buseta en Ibagué modificarán sus recorridos como resultado del diálogo entre las empresas de transporte público colectivo, la Alcaldía Municipal y las solicitudes presentadas por la comunidad.
Las modificaciones comenzarán a regir a partir del lunes 19 de octubre e incluyen las rutas 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50.
Estos cambios buscan responder a las necesidades de los usuarios y mejorar la conexión entre diferentes sectores de la ciudad, especialmente en barrios que no contaban con cobertura de transporte público colectivo o que requerían mejores alternativas para desplazarse hacia otros puntos de Ibagué.
“El objetivo es que el transporte público llegue a más sectores, que los usuarios cuenten con mejores alternativas para movilizarse y que Ibagué avance hacia un servicio más eficiente, conectado y acorde con las necesidades reales de sus comunidades”, indicó Camilo Martínez, secretario de Movilidad.
Las modificaciones beneficiarán a sectores como La Samaria, Arboleda Campestre, Buenos Aires y el Parque Recreacional Caiké. Para este último, se ampliará el recorrido de la ruta 28, que ahora pasará directamente por el parque recreacional y cerca del peaje de Gualanday.
“Con estos ajustes, la Administración Municipal busca que el servicio llegue a más comunidades, facilite los desplazamientos de los ciudadanos y contribuya a una movilidad más eficiente y conectadas”, precisó Martínez.