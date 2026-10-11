Anuncian cambios en los recorridos de 14 rutas de buseta en Ibagué: ¿Cuáles son?

Ibagué

Un total de 14 rutas de buseta en Ibagué modificarán sus recorridos como resultado del diálogo entre las empresas de transporte público colectivo, la Alcaldía Municipal y las solicitudes presentadas por la comunidad.

Las modificaciones comenzarán a regir a partir del lunes 19 de octubre e incluyen las rutas 1, 2, 7, 8, 9, 15, 19, 21, 28, 29, 37, 40, 48 y 50.

Estos cambios buscan responder a las necesidades de los usuarios y mejorar la conexión entre diferentes sectores de la ciudad, especialmente en barrios que no contaban con cobertura de transporte público colectivo o que requerían mejores alternativas para desplazarse hacia otros puntos de Ibagué.

“El objetivo es que el transporte público llegue a más sectores, que los usuarios cuenten con mejores alternativas para movilizarse y que Ibagué avance hacia un servicio más eficiente, conectado y acorde con las necesidades reales de sus comunidades”, indicó Camilo Martínez, secretario de Movilidad.

Las modificaciones beneficiarán a sectores como La Samaria, Arboleda Campestre, Buenos Aires y el Parque Recreacional Caiké. Para este último, se ampliará el recorrido de la ruta 28, que ahora pasará directamente por el parque recreacional y cerca del peaje de Gualanday.

“Con estos ajustes, la Administración Municipal busca que el servicio llegue a más comunidades, facilite los desplazamientos de los ciudadanos y contribuya a una movilidad más eficiente y conectadas”, precisó Martínez.