Ejército mantiene presencia en las vías del Magdalena para acompañar a viajeros y turistas. Foto: Ejercíto Nacional

El Ejército Nacional mantiene presencia en la vía Santa Marta–La Guajira para acompañar a los viajeros durante la semana de receso escolar, con acciones de prevención y orientación en este corredor turístico del Magdalena.

El dispositivo cuenta con uniformados del Batallón de Infantería de Montaña N.° 6 y del Gaula Militar Magdalena, que adelantan actividades para prevenir hechos delictivos y promover la colaboración ciudadana.

Entre las recomendaciones está denunciar cualquier amenaza o exigencia económica ilegal a través de la línea gratuita 147 del Gaula Militar, bajo el mensaje “Yo no pago, yo denuncio”.

Las autoridades invitan a conductores, residentes y visitantes a reportar situaciones sospechosas y atender las recomendaciones de seguridad durante sus desplazamientos.