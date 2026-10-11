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11 oct 2026 Actualizado 15:34

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Internacional

Trump anuncia acuerdo entre Rusia y Ucrania para suspender ataques contra infraestructura energética

Volodimir Zelenski aseguró que está dispuesto a aceptarlo si Moscú hace lo mismo.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmo por medio de Truth Social que Rusia y Ucrania han acordado poner fin a los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas.

“A partir de ahora, hay un CESE AL FUEGO ENERGÉTICO en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han llegado a un acuerdo. ¡No lo rompan!”, escribió Trump.

Una acuerdo que se conoce después de que Trump cuestionara las ofensivas ucranianas contra las refinerías de petróleo rusas e incluso afirmara que: “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reaccionó al medio digital Axios y aseguró que le sorprendió el anuncio de su homólogo estadounidense. Sin embargo, manifestó que Kiev está dispuesto a aceptar una tregua energética si Rusia también se compromete a suspender los ataques.

El anuncio de la tregua fue una noticia para mí. Pero si los rusos aceptan un cese al fuego energético, Ucrania estará de acuerdo. Si el presidente Trump la negoció con Putin, por favor, dígannos cuándo entra en vigor la tregua. Estamos preparados y la aceptaremos”, afirmó Zelenski.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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