Procuraduría abre juicio disciplinario contra el alcalde de Anzoátegui, Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Anzoátegui, Ferney Pavón Beltrán, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios con Juan David Pulido Arias, para apoyar el acompañamiento y seguimiento al parque automotor del municipio.

De acuerdo con la investigación, Pulido Arias sería hijo de Rosalba Arias Ramos, quien para la época de los hechos se desempeñaba como jefe de la Oficina de Servicios Públicos de Anzoátegui, cargo de nivel directivo.

El ente de control señaló que el alcalde, al parecer, omitió verificar si el contratista cumplía los requisitos para contratar con el municipio y no habría tenido en cuenta el posible vínculo familiar con una funcionaria de la administración municipal.

“Para el Ministerio Público, la conducta fue calificada provisionalmente como una falta gravísima cometida por culpa grave, debido a la posible violación de las normas que impiden contratar con personas que tengan determinados vínculos familiares con funcionarios de nivel directivo”, señaló la entidad.

El proceso continúa en curso y el pliego de cargos no constituye una decisión definitiva sobre la responsabilidad del alcalde, precisó la Procuraduría.