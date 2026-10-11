Asesinan a un policía en Tuluá, Valle, y dan de baja a un presunto guerrillero del frente 57

Un policía asesinado, otro uniformado herido y un presunto guerrillero dado de baja es el saldo de un ataque armado contra la Policía en el corregimiento La Marina, zona rural de Tuluá, centro del Valle del Cauca.

Según la información conocida por Caracol Radio, los uniformados fueron alertados sobre una supuesta riña en un establecimiento comercial de la zona de entretenimiento nocturno de este corregimiento, ubicado a unos 30 minutos del casco urbano de Tuluá.

Cuando llegaron para atender el caso, fueron atacados a disparos por un grupo de personas que se encontraban en el lugar. Los policías reaccionaron y, durante el intercambio de disparos, uno de los patrulleros fue alcanzado por las balas y murió.

Videos que circulan en redes sociales muestran segundos del enfrentamiento armado. En las imágenes se observa a un hombre que sería uno de los presuntos atacantes huyendo con un fusil en la mano mientras dispara contra los uniformados. En medio de la huida, el hombre cae en plena calle, se levanta y continúa escapando a pie.

El segundo uniformado resultó lesionado, aunque sus heridas no serían de gravedad. El policía asesinado tenía 31 años, siete de ellos al servicio de la institución.

En medio del enfrentamiento, uno de los presuntos atacantes fue dado de baja. De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, sería un integrante del frente 57 Yair Bermúdez, estructura de las disidencias de las FARC.

En el procedimiento también fueron incautados un fusil y una pistola. Además, las autoridades recuperaron una motocicleta que tenía reporte de hurto.

Este hecho se suma al enfrentamiento armado reportado en el corregimiento de Monteloro, también en zona rural de Tuluá, donde, según las autoridades, se habrían enfrentado integrantes del frente 57 Yair Bermúdez y la compañía Adán Izquierdo, ambas estructuras de las disidencias de las FARC. En esa confrontación no se reportaron personas heridas ni fallecidas.