En Cali se han registrado 75 casos de suicidio, siendo el 72% en hombres, en este año 2026

Cali tiene a disposición de la ciudadanía la Línea 106, de teleorientación en salud mental, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Según el último reporte del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud, hasta la semana 39 del 2026, (del 22 al 27 de septiembre) se han registrado 75 casos de suicidio, presentando una disminución en comparación al año 2025 en el mismo periodo de tiempo que tuvo 88 casos.

Sin embargo, la adultez y juventud son los cursos de vida donde más se presentan casos de suicidio, siendo el 72% en hombres.

En el intento de suicidio hasta la semana 39 del 2026, se han registrado 1513 casos, presentando un leve aumento en comparación con el año 2025, que en el mismo periodo de tiempo se registraron 1487 casos.

Las causas

Los principales factores desencadenantes y de riesgo son los problemas familiares, conflictos de pareja y problemas económicos.

El 46,2% de los casos registrados han tenido intentos de suicidio previos. En los cursos de vida que más se presentan los casos son en la juventud, seguido de la adultez siendo el 62,9% en mujeres.