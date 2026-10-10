Pico y placa en el kilómetro 18 y cierre en Cañasgordas por el puente festivo en Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali anunció medidas especiales para el Plan Retorno de este puente festivo, con restricciones para el ingreso de vehículos particulares por la Vía al Mar y un cierre total en la avenida Cañasgordas, a la altura del puente de La Viga, por obras de ampliación vial.

El lunes 12 de octubre, los vehículos particulares que ingresen a Cali por el sector del kilómetro 18 tendrán horarios definidos según el último dígito de la placa. Los de placa par (0, 2, 4, 6 y 8) podrán ingresar entre las 4:00 p. m. y las 6:00 p. m., y los de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9), entre las 6:00 p. m. y las 8:00 p. m.

La medida aplica únicamente para los vehículos particulares que ingresen a la ciudad. No cobija al transporte público ni a los vehículos que salgan de Cali.

Cierre total en Cañasgordas

En la avenida Cañasgordas, a la altura del puente de La Viga, en sentido Cali-Jamundí, el cierre será total el domingo 11 y el lunes 12 de octubre, entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m., para que continúen las obras de ampliación vial.

Durante esas jornadas no se permitirá el paso de vehículos, ciclistas ni peatones por el tramo intervenido. Como ruta alterna, los usuarios podrán tomar la vía Panamericana.