Gobierno anuncia regreso de la FUDRA, sistemas antidrones y refuerzos para el Huila

Neiva

El regreso de la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA) en noviembre, la dotación de sistemas antidrones y el refuerzo de las capacidades de investigación hacen parte de las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional para enfrentar las amenazas de grupos armados ilegales en el Huila.

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, también anunció que se evalúa la llegada de dos grupos de Operaciones Especiales (GOES), con cerca de 60 uniformados, y entre 10 y 20 policías judiciales para apoyar las investigaciones y judicializaciones. Además, la próxima semana llegarán los directores de los grupos Gaula para revisar las estrategias contra la extorsión y el secuestro.

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, anunció la dotación de sistemas antidrones móviles para unidades del Ejército y la priorización de 11 estaciones de Policía para mejorar su protección. Las medidas incluyen capacidades tecnológicas para detectar y neutralizar drones utilizados con fines criminales.

En Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata y Aipe se revisarán necesidades específicas de seguridad, entre ellas el fortalecimiento de cámaras de videovigilancia, la instalación de sistemas antidrones y la protección de estaciones policiales. En Aipe, además, se evaluarán los daños ocasionados por hechos terroristas y las necesidades de reparación.

Los anuncios se dieron durante el Consejo de Seguridad Ministerial realizado en Neiva, con participación de autoridades nacionales, departamentales, municipales y de la Fuerza Pública. Las medidas buscan reforzar la presencia militar y policial, mejorar la capacidad de respuesta ante ataques y avanzar en acciones contra las estructuras criminales que afectan al departamento.